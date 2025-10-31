В Турции суд приговорил 11 из 32 фигурантов дела о пожаре на горнолыжном курорте Карталкая к пожизненному заключению. Среди осуждённых — владелец отеля Халит Эргюль, его супруга и две дочери.

Пожар в отеле Grand Kartal произошел 21 января ночью и привел к гибели 78 человек, еще 130 получили травмы.

По данным следствия, возгорание началось в ресторане на четвертом этаже из-за перегрева электрогриля и отсутствия защиты от короткого замыкания. Быстрое распространение огня ускорили незакрытая дверь, деревянная отделка и недостаточное количество эвакуационных путей.