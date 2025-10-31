Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, однако окружения украинских военных там нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 31 октября.

По словам главы государства, российские войска сосредоточили в районе Покровска около 170 тысяч военнослужащих.

«Это очень много. Сегодня утром я говорил с главнокомандующим — изменений на Покровском направлении нет», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что российское командование поставило задачу захватить Покровск, поэтому за город продолжаются ожесточённые бои. В то же время Силы обороны Украины, по его словам, сохраняют контроль над ситуацией.