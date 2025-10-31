Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен втягиваться в какие-либо военные конфликты, если стране не будет угрожать опасность.

«Мы не хотим войны и не будем в нее ввязываться, если нас не тронут. Это — главная задача президента и власти», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в мире сегодня происходит более 50 вооружённых конфликтов, и Беларусь не собирается становиться участником еще одного. Глава государства отметил, что сейчас для страны важно сохранить стабильность и выдержать непростую международную ситуацию.

Лукашенко также указал, что в Беларуси активно развивается промышленное производство, продукция которого пользуется высоким спросом на внешних рынках.