В Москве задержан гражданин Азербайджана Али Гюльмалызаде, известный под прозвищем «Алиджан Чакыр», которого считают организатором убийства адвоката Сердара Октема. Октем погиб в результате вооруженного нападения на его автомобиль в Стамбуле, сообщает BirGün.

По данным издания, Гюльмалызаде, который предположительно является одним из лидеров преступной группировки Daltonlar, был арестован российской полицией 23 октября в ходе операции, проведенной по информации, предоставленной Главным управлением безопасности Стамбула.

Задержание произошло во время ужина в большой компании. При обыске тела и автомобиля у Гюльмалызаде было обнаружено оружие, которое он признал своим.

Сейчас между Турцией и Россией ведется процедура экстрадиции Али Гюльмалызаде.