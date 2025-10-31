Протяжённость дороги составляет 44 километра, и российские специалисты по железнодорожному строительству прошли весь путь пешком. По словам посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова, тоннели не разрушены, требуется лишь восстановление железнодорожного комплекса, что может занять около двух лет.

«Эта дорога не только укрепит отношения между Азербайджаном и Арменией, но и создаст условия для экономического развития всего региона. Главное — завершить восстановление как можно скорее», — отметил Евдокимов, находящийся в Зангилане вместе с дипломатическим корпусом. Его слова приводит АПА.