На полях Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, сообщает МИД Азербайджана.

Стороны обсудили текущую повестку двустороннего сотрудничества, включая политический диалог, экономическое и гуманитарное партнёрство, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Кроме того, министры обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и подтвердили приверженность дальнейшему углублению стратегического партнёрства между Азербайджаном и Венгрией.