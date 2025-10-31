Крупнейший нефтепереработчик Индии, Indian Oil Corp, приобрел пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, которые не подпадают под западные санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с операциями.

Ранее, после введения США ограничений против «Лукойла» и «Роснефти» — двух крупнейших российских нефтедобытчиков, — ряд индийских НПЗ, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries, приостановили закупки сырья российского происхождения.

Финансовый директор Indian Oil Corp Ануй Джайн подчеркнул, что компания продолжит закупки, если поставки не будут нарушать действующий санкционный режим.

По данным одного из трейдеров, НПЗ приобрел около 3,5 млн баррелей нефти сорта ESPO с доставкой в порт на восточном побережье Индии в декабре. Конкретные поставщики в этих сделках не раскрываются.