Уполномоченный по правам человека Монтенегро Синиша Бьекович ответил на обращение омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой по делу о задержании гражданина Азербайджана в Подгорице.

Как сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена, вопрос взят под контроль, установлен прямой контакт с полицией страны. Бьекович подчеркнул, что будут защищены права всех граждан Азербайджана, включая предотвращение дискриминации по национальному, этническому и религиозному признакам.

Ход расследования и судебного процесса, по его словам, будет находиться под контролем в рамках его мандата.