Минувшей ночью в бакинском районе Сабаил произошла авария, в которой погибла певица Влада Ахундова.

Артистка, как пишет портал Qafqazinfo, находилась внутри припаркованной Toyota, когда в неё сзади врезался Hyundai Elantra под управлением 22-летнего Сейфуллы Мехтизаде.

От удара 37-летняя Ахундова скончалась на месте, пассажирка Elantra — 28-летняя Бахар Меджидова — госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ахундова принимала участие в различных музыкальных проектах и конкурсах, в том числе в популярном телешоу «Голос Азербайджана».

По факту ДТП ведётся расследование.