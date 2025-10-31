Обострение боев за стратегический украинский город Покровск выявило главную проблему Киева — дефицит личного состава в армии, который все больше ограничивает возможности удерживать фронт. Об этом говорится в отчете американского аналитического центра Atlantic Council.

Президент Владимир Зеленский признал, что на Покровском направлении украинские войска уступают по численности российским силам «восемь к одному».

Аналитики отмечают, что после более чем трех лет кровопролитных боев Украина сталкивается с истощением резервов. Добровольческий подъем первых месяцев войны давно иссяк, а значительные потери и рост случаев дезертирства усугубили кадровый кризис.

По данным Daily Telegraph, после частичной отмены ограничений на выезд около 100 тысяч украинцев призывного возраста покинули страну, что усилило не только военный, но и экономический дефицит.

Москва, несмотря на собственные потери, продолжает привлекать новых бойцов благодаря высоким выплатам, постепенно наращивая численное преимущество на фронте.

По мнению экспертов, потеря Покровска станет для Киева серьезным тактическим и символическим ударом. Украина, считают аналитики, вынуждена удерживать оборону и при необходимости уступать позиции, сохраняя боеспособные части, пока давление на Россию — военное и экономическое — не вынудит Москву к переговорам.