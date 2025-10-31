Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал Майкл Флинн, заявил о неизбежности войны после слов Трампа о возможных испытаниях ядерного оружия. Об этом он написал на своей странице в X.

«Изменения в политическом курсе могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными, война становится неизбежной», — подчеркнул Флинн.

Он также обратился к американским военным, призвав их «потуже завязать ботинки» и быть готовыми к любому развитию событий.