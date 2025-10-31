Во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Турцию между ним и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом произошел открытый спор. Поводом стала ситуация в Газе и действия Израиля в конфликте с ХАМАС.

На совместной пресс-конференции журналист спросил Мерца о поддержке Израиля Германией, связав её с «нацистским прошлым» ФРГ: «Не боитесь ли вы, что история вновь осудит вас за то, что вы стоите не на той стороне?»

Канцлер ответил, что Германия всегда поддерживает Израиль и еврейский народ, однако не одобряет каждое действие израильского правительства.

Эрдоган заявил, что не может согласиться с Мерцем и назвал действия Израиля геноцидом. «То, что творят израильские военные в Газе, — это не война, это геноцид. Они уничтожают целые семьи, детей, женщин. Более 60 тысяч детей, женщин и стариков убиты», — подчеркнул турецкий президент, добавив: «Разве вы, как Германия, этого не видите?»