Король Великобритании Карл III принял решение лишить своего младшего брата, принца Эндрю, королевских титулов и почестей, а также выселить его из резиденции Royal Lodge. Букингемский дворец сообщил, что Эндрю получил официальное уведомление о необходимости переехать в частное жильё.

Решение связано с обвинениями принца в связях с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном. Среди претензий – возможное участие в изнасиловании, в частности в отношении правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая в апреле была найдена мёртвой в Австралии.

Ранее принц Эндрю уже лишился военных званий, патронажа благотворительных организаций и права использовать обращение «Его Королевское Высочество». Он также должен был лишиться членства в ордене Подвязки, однако титул принца останется за ним по праву рождения, поскольку он является сыном покойной королевы Елизаветы II.