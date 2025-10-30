Состоялся очередной турнир по мини-футболу «Кубок дружбы», в котором приняли участие команды мальчиков и девочек в возрасте 10–11 и 12–13 лет, воспитывающихся в детских домах, сообщает «Азертадж».

За матчами наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

Турнир был организован Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана. В обеих возрастных категориях участвовали команды детских домов №1, 2 и 3 города Баку, а также детского дома №4 города Гянджа, действующих при Агентстве социальных услуг. Команды выступали под названиями «Шахинляр», «Бирлик», «Зафар» и «Кяпаз».

Победители турнира в обеих возрастных группах были награждены дипломами, медалями и кубками, а команды, занявшие второе и третье места, — медалями и дипломами.