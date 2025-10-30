Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России уже оказывают ощутимое влияние на экономику страны.

«Нефтяной экспорт — это основа российской наглости, и если санкции сохранятся и усилятся, Россия ощутимо потеряет. По меньшей мере 50 млрд долларов в следующем году, и это сильный аргумент для завершения войны», — отметил Зеленский в своем вечернем обращении.

Он добавил, что Украина контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций, а также с американской стороной, рассчитывая на поддержку ключевых государств.

«Мы видим сокращение импорта российской нефти Индией и Китаем и следим, чтобы не было обхода санкций через третьи страны. Сокращение российской нефти — это сокращение российской войны. Не должно быть исключений ни для кого, включая Венгрию», — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что россияне уже рассматривают продажу своих предприятий, в том числе в Европе, поскольку работать в текущих условиях они не смогут.