Председатель Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Абдуллах Эрен провёл встречу с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как сообщил Эрен в своей публикации в соцсети «Фейсбук», на встрече состоялись всесторонние консультации о деятельности организации в Азербайджане.

«Эти усилия, являющиеся одним из проявлений нашего братства, отражают нашу общую историю, культуру и духовное единство. Мы будем решительно продолжать реализацию совместных проектов и укреплять наши отношения», — подчеркнул глава TİKA.

