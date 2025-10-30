Более 60% американских республиканцев выступают за поставку ракет Tomahawk Украине, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Public Opinion Strategies.

Согласно результатам опроса, проведённого среди 600 граждан США, поддерживающих Республиканскую партию, 21% респондентов «сильно поддерживают» возможную продажу ракет, что позволит Украине наносить удары по территории России, а 42% «в какой-то степени» поддерживают такую поставку.

В целом 63% республиканцев полностью поддерживают продажу ракет Киеву, тогда как более 30% опрошенных республиканцев выступают против передачи вооружений.