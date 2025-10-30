Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.

Как сообщили в Кабинете министров, стороны отметили высокий темп развития отношений между странами благодаря совместным усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Особое внимание уделялось подписанной в сентябре «Совместной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве», которая открыла новый этап двусторонних отношений. Стороны подчеркнули важность продолжения эффективного сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Также обсуждались межпарламентские связи, роль взаимных визитов и парламентских групп дружбы в укреплении взаимодействия.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, инвестициях, возобновляемой энергии, нефти и газе, информационных технологиях и искусственном интеллекте, а также в других ключевых направлениях.