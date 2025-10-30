В рамках визита в Азербайджан парламентская делегация ОАЭ во главе с председателем Федерального Национального Совета Сагром Гобашем посетила Милли Меджлис.

Гости ознакомились с залом пленарных заседаний парламента и побывали в Музее Гейдара Алиева; Сагр Гобаш подписал Памятную книгу.

После этого состоялась личная встреча спикера Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой с председателем Федерального Национального Совета ОАЭ, за которой последовала встреча делегаций в расширенном составе.

Спикер Милли Меджлиса выразила признательность за участие ОАЭ в Международной Парламентской Конференции, посвящённой 30-летию Конституции Азербайджанской Республики, и высоко оценила выступление Сагра Гобаша. Она подчеркнула, что первый официальный визит председателя Федерального Национального Совета ОАЭ внесёт важный вклад в укрепление дружественных отношений, расширение сотрудничества и развитие межпарламентских связей.

Сагиба Гафарова также вспомнила свой официальный визит в ОАЭ в мае этого года и отметила значимость подписанного между парламентами Меморандума о Взаимопонимании по сотрудничеству. На встрече подчёркнуто, что отношения между странами развиваются динамично, имеют высокий уровень и основаны на исторических, религиозных и культурных связях. Особое внимание уделялось совместным крупным проектам, включая возобновляемую энергетику.

Председатель Федерального Национального Совета ОАЭ Сагр Гобаш выразил удовлетворение визитом и участием в конференции, подчеркнув важность развития отношений с Азербайджаном. Он высоко оценил встречу с президентом Ильхамом Алиевым, отметив, что отношения, основанные на взаимном уважении и доверии, способствуют дальнейшему углублению связей между странами и народами.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межпарламентских связей, а также шаги по реализации положений подписанного Меморандума о Взаимопонимании по сотрудничеству.