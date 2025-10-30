Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде в рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов поздравил Узбекистан с успешным проведением этого авторитетного международного форума и его превосходной организацией.
On the sidelines of the 43rd session of the @UNESCO General Conference in Samarkand, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov met with the President of Uzbekistan, H.E. Shavkat Mirziyoyev.
Minister Bayramov sincerely congratulated brotherly Uzbekistan on the… pic.twitter.com/WGdLFoVZXk
