Китай и Соединённые Штаты согласовали сделку, касающуюся владения американскими активами популярного приложения TikTok. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Reuters.

По его словам, Пекин дал одобрение на передачу прав собственности на американские активы TikTok новому предприятию, контрольный пакет которого будет принадлежать американским инвесторам. При этом доля китайской компании ByteDance снизится до менее чем 20% — в соответствии с требованиями американского закона о национальной безопасности.

«В Куала-Лумпуре мы окончательно согласовали условия сделки по TikTok с точки зрения получения одобрения Китая. Ожидаю, что её реализация начнётся в ближайшие недели или месяцы, и вопрос наконец будет решён», — заявил Бессент после встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

В свою очередь, Министерство торговли Китая подчеркнуло, что Пекин намерен «надлежащим образом урегулировать все вопросы, связанные с TikTok, в сотрудничестве с Соединёнными Штатами».