Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что открытие пассажирской границы с Азербайджаном остаётся одной из ключевых тем в двусторонних отношениях.

По словам главы МИД, в течение последнего года этот вопрос поднимался на всех уровнях — во время встреч президентов двух стран, переговоров министров иностранных дел и других контактов между официальными лицами.

Аракчи отметил, что азербайджанская сторона заявляет, что все её границы остаются закрытыми и это касается не только Ирана. Тем не менее, Баку, по его словам, пообещал пересмотреть ситуацию, и Тегеран продолжает ожидать соответствующих шагов.