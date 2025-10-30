Российские грузовые самолеты вновь начали выполнять рейсы на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии после почти полугодового перерыва, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Flightradar24.

По информации источников, близких к Кремлю, полеты возобновились на фоне попыток Москвы наладить контакты с новыми властями Сирии, пришедшими к власти после свержения режима Башара Асада.

Авиабаза Хмеймим, арендованная Россией в 2017 году при Асаде, ранее использовалась как ключевой военный узел для операций на Ближнем Востоке и в Африке.