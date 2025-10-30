Перед азербайджанскими учеными будут поставлены жесткие требования. Застой в работе научных деятелей заставил задуматься над пересмотром системы признания их ученой степени. В системе образования считают, что ученый должен быть плодотворным. Чтобы сохранить звание ученого, научный сотрудник должен неоднократно в течение года публиковаться, иметь свое открытие и патент. В противном случае человек не может считаться ученым.

Публикация своих статей в местных газетах и журналах не берется в счет. Ученые должны публиковать свои научные статьи в международных научных журналах, статистика цитирования которых отражается в импакт-факторе.

Отметим, что с прошлого года азербайджанским ученым, чьи научные статьи больше цитируются в мировой научной среде, начали выплачивать ежемесячное материальное вознаграждение в размере 1 тысячи манатов. Это вознаграждение они получают в течение года, до следующей переоценки деятельности.

Выплаты распространяются лишь на лиц, работающих в подведомственных Министерству науки и образования научно-исследовательских институтах. Сотрудникам других НИИ предоставление дополнительных выплат не предусматривается. В министерстве считают, что таким образом они смогут стимулировать ученых на исследования.

Денежное вознаграждение предоставляется тем, кто не просто публикует свои статьи в зарубежных научных изданиях, но и имеет высокие показатели цитирования. В основе процесса награждения лежит “методика расчета балла авторских научных работ”, разработанная Государственным агентством по науке и высшему образованию. Данная методика основана на наукометрических показателях, охватывающих 2018-2023 годы.