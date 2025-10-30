Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. По его словам, российская пехота пытается закрепиться в городской застройке, избегая прямых столкновений, а украинские силы проводят ударно-поисковые действия и совершенствуют оборонительные позиции, заявил .

Главком подчеркнул необходимость активной работы разведывательных и ударных дронов, а также скоординированных действий подразделений ДШВ, ССО, Нацгвардии и полиции. Он предупредил командиров о персональной ответственности за выполнение задач.

Сырский добавил, что принял меры для укрепления обороны и обеспечения эвакуационных маршрутов, отметив, что приоритетом остается сохранение жизней украинских военных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об «окружении» украинских войск в Покровске и Купянске, однако в Киеве и украинских военных структурах эту информацию назвали недостоверной.