Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял канцлера Германии Фридриха Мерца, который находится в Турции в рамках официального визита, направленного на укрепление двусторонних отношений между странами.

Лидеры провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций обеих стран. С турецкой стороны на встрече присутствовали глава МИД Хакан Фидан и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

15:33 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц приступили к переговорам в Анкаре, которые проходят в закрытом формате.

Об этом сообщила администрация президента Турции.

Отмечается, что это первый визит Мерца в Турцию в качестве канцлера. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также актуальные региональные и международные вопросы.