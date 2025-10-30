Письмо первой леди США Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину помогло оперативно воссоединить несколько семей в Украине и России.

Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

«Особо отметим, что первая леди США Мелания Трамп, обратившаяся к президенту России с просьбой отнестись со всем вниманием к судьбе несовершеннолетних в зоне конфликта, выразила признательность за готовность российской стороны предоставить объективную и детальную информацию», — заявил дипломат.

Дарчиев поделился, что благодаря этому взаимодействию восемь детей уже смогли вернуться к своим родным: семь из них в Украину и одна девочка в Россию. При этом он отметил, что процесс контролировался Международным Комитетом Красного Креста.