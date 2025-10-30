По инициативе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и при поддержке специальных представительств президента в освобожденных районах организован флешмоб.

Как сообщили в Госкомитете, в каждом уголке деоккупированных территорий люди по-своему выражают радость и гордость за возвращение на родную землю.

«Особая радость — у детей: разноцветные шары, взлетающие в небо, символизируют их мечты и надежды», — отметили в ведомстве.

Флешмоб проходит под слоганом: «Суверенный Азербайджан: приверженность корням, вера в светлое будущее».