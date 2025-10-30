Президент США Дональд Трамп заявил, что в некоторых ситуациях необходимо позволить сторонам конфликта продолжать боевые действия, прежде чем начнется процесс мирного урегулирования. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по пути из Пусана в Вашингтон после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Fox News.

«Мы согласились с председателем Си, что стороны сейчас сосредоточены на боевых действиях. И иногда, полагаю, им нужно позволить сражаться», — отметил американский лидер, комментируя ситуацию вокруг российско-украинской войны.

По словам Трампа, США и Китай намерены совместно искать пути для прекращения конфликта. «Мы долго обсуждали этот вопрос. Думаю, мы сможем работать вместе, чтобы понять, можем ли мы что-то сделать», — добавил президент США.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что Пекин сыграет конструктивную роль в усилиях по достижению мира.