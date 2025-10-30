Армения завершает сделку с Индией о закупке многоцелевых истребителей Sukhoi Su-30MKI, производимых Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Переговоры находятся на заключительной стадии и рассматриваются как ответная мера на недавнюю покупку Азербайджаном 40 истребителей JF-17C Block-III пакистанского производства, пишет Indian Defence News.

Отмечается, что это соглашение знаменует собой дальнейшее укрепление военно-технического сотрудничества между Индией и Арменией. За последние годы стороны уже заключили ряд контрактов, включая поставки ракетных систем Pinaka, радаров контрбатарейной борьбы Swathi и противотанковых боеприпасов.

Истребитель Су-30МKI, являющийся основой индийских ВВС, известен своими двумя двигателями AL-31FP с управляемым вектором тяги, современным радарным комплексом и возможностью использовать вооружение как индийского, так и российского производства.

Ожидается, что стоимость контракта составит от 2,5 до 3 миллиардов долларов США. На первом этапе планируется поставка 8–12 самолётов, а также обучение персонала, поставка наземного оборудования и интеграция индивидуальных вооружений. Первые поставки ожидаются к концу 2027 года, а завершение — к 2029, после выполнения текущих заказов HAL для ВВС Индии.

Армянская модификация Су-30МKI, как ожидается, получит индийские обновления — радар Uttam AESA, ракеты большой дальности Astra MK-1 и MK-2, а также электронную систему радиоэлектронной борьбы DRDO. Как заявляется, это обеспечит самолёт превосходством по осведомлённости и дальности боя над JF-17C, оснащённым китайским радаром KLJ-7A и ракетами PL-15.