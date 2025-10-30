Открытие границы между Арменией и Турцией, а также установление дипломатических отношений — лишь вопрос времени. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 8-м Парижском форуме мира.

«Никаких существенных препятствий для этого сейчас нет. Как скоро это произойдёт — сказать не могу. Но уверен: настанет время, когда Армения и Турция установят политическое и экономическое сотрудничество и станут нормальными соседями», — отметил Пашинян.

По словам премьер-министра, диалог между Ереваном и Анкарой продолжается, и обе стороны проявляют заинтересованность в стабилизации отношений.