«Посейдон» представляет собой исключительно мощный вид оружия, способный вывести из строя целые государства, и на сегодняшний день не имеет средств противодействия. С данным заявлением в ходе беседы с журналистами заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это действительно очень мощный вид оружия, который способен выводить из строя или из войны целые государства. Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет. Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет», — отметил Картаполов.

По его словам, Россия является единственной страной, располагающей данным видом вооружений. «На сегодняшний день по этим видам вооружения паритета нет, потому что они есть только у нас», — резюмировал депутат.

