Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что его перепалка с президентом Украины Владимиром Зеленским, произошедшая в Белом доме в феврале, стала самым известным событием его политической карьеры. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Post.

«Перепалка с Зеленским 28 февраля была, вероятно, самым известным поступком в моей жизни или, может быть, когда-либо в моей жизни (…). Если вернуться к тому моменту, то я был расстроен, потому что мне показалось, что со мной обошлись грубо», — заявил Вэнс.

По словам американского вице-президента, любой иностранный лидер, приходящий в Овальный кабинет, должен понимать, что «нужно соблюдать правила и уважать место, в котором он находится».