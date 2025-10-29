Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в сложной политической ситуации на фоне обострившегося конфликта с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Об этом сообщает газета Hraparak со ссылкой на источники в правящей партии «Гражданский договор» (ГД).

По словам собеседников издания, противостояние между государством и церковью развилось не в пользу Пашиняна.

«Процесс церковно-государственного конфликта принял неблагоприятный для Никола Пашиняна оборот. Он оказался в углу, и даже членам партии не ясно, как из этого выйти», — цитирует газета источник в ГД.

Отмечается, что накануне парламентских выборов 2026 года премьер намерен предоставить своим сторонникам возможность проявить себя, чтобы понять, кто способен выполнять поручения без колебаний в следующем политическом цикле.