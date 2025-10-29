Евросоюз поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, говорится в послании верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Калас участникам 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи «Евронест» в Ереване.

В документе отмечается, что исторический шаг, предпринятый 8 августа в Вашингтоне, приблизил регион к стабильности и долгосрочному миру. ЕС оказывает открытую поддержку руководству в регионе, стремясь к устойчивому миру, процветанию и развитию.

Калас подчеркнула, что текущий процесс урегулирования обещает беспрецедентные экономические возможности, открытие границ и создание трансграничных связей. Это, по её словам, углубит контакты и доверие между людьми в двух странах.