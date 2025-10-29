Центр Гейдара Алиева в Баку подсвечен цветами турецкого флага по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.
Об этом сообщил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети X.
«Поздравляем братскую Турцию с Днём Республики. В эти минуты проекция флага Турции на Центре Гейдара Алиева является ещё одним примером нашего братства», — написал Гаджиев.
Qardaş Türkiyəni Cümhuriyyət Günü münasibətilə təbrik edirik. Bu dəqiqələrdə Heydər Əliyev Mərkəzi üzərində Türkiyə bayrağının işıqlandırılması qardaşlığımızın növbəti bir nümunəsidir pic.twitter.com/1MgrllRfIu
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 29, 2025