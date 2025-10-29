Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Национальной Ассамблеи Королевства Камбоджа Сотом Вонгом, находящимся в Азербайджане для участия в Международной парламентской конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

В ходе встречи стороны подчеркнули высокий уровень связей между парламентами Азербайджана и Камбоджи.

Сагиба Гафарова выразила признательность за участие камбоджийской делегации в конференции, отметив, что присутствие представителей дружественных стран придаёт мероприятию особое значение.

Сот Вонг высоко оценил организацию Международной парламентской конференции и передал поздравления от председателя Национальной Ассамблеи Камбоджи Хуон Судари и председателя Сената Хун Сена.

Стороны выразили удовлетворение динамикой развития отношений между парламентами двух стран. Спикер Милли Меджлиса напомнила о своём визите в Камбоджу для участия в заседании Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также о встрече с Хуон Судари в Малайзии, отметив, что эти контакты способствовали углублению двустороннего сотрудничества.

Было отмечено, что подписанный в 2022 году Меморандум о взаимопонимании между парламентами Азербайджана и Камбоджи стал важной основой для дальнейшего развития партнёрства.

Собеседники подчеркнули значимость взаимодействия между парламентскими группами дружбы и комитетами, а также сотрудничества в рамках международных парламентских структур — Парламентской сети Движения неприсоединения, Азиатской парламентской ассамблеи и Межпарламентской ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.