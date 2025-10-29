В Баку состоялась торжественная церемония, посвящённая 102-й годовщине провозглашения Турецкой Республики. С речью на мероприятии выступил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, подчеркнувший особый характер азербайджано-турецких отношений.

«Мы являемся свидетелями братства между нашей страной и Азербайджаном, не имеющего аналогов в мире и глубоко укоренившегося в сердцах людей. Вдохновляясь Шушинской декларацией и принципом “Один народ — два государства”, Турция будет и впредь оставаться самым сильным сторонником Азербайджана на международных площадках», — заявил дипломат, которого цитирует АПА.

Посол отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан восстановил суверенитет над Карабахом, а регион получил историческую возможность для установления долгосрочного мира и развития.

«От мира и стабильности выиграют не только страны региона, но и весь мир. Поэтому достижение устойчивого мира — наше общее стремление», — подчеркнул Акгюн.

Он напомнил слова Ататюрка: «Радость Азербайджана — наша радость, его горе — наше горе», а также процитировал строки поэта Баһтияра Вахабзаде — «Едины мы в радости и печали, в наших флагах — один полумесяц, Азербайджан и Турция».

По словам посла, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилагает значительные усилия для достижения глобального мира, включая прекращение войны в Украине, перемирие в Газе и продвижение решения сирийского конфликта.

«Мы действуем в тесной солидарности с Азербайджаном по всем этим вопросам. Более справедливый мир возможен, и ради этого мы должны работать вместе», — заключил Бирол Акгюн.