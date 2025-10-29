После введения санкций Минфином США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний танкеры с российской нефтью, идущие в Индию, демонстрируют необычное поведение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и Vortexa.

В качестве примера агентство приводит судно Furia, которое 20 октября приняло на борт партию нефти в объёме 730 тысяч баррелей. Танкер указал в качестве порта назначения Сикку в индийском штате Гуджарат, где расположены нефтеперерабатывающие заводы Reliance Industries и государственной Bharat Petroleum.

Ожидалось, что судно прибудет на место в середине ноября, однако во вторник, 28 октября, танкер во время прохода между Данией и Германией замедлил ход и остановился. Аналитики отмечают, что подобные изменения поведения танкеров связаны с санкциями и влияют на логистику поставок российской нефти в Индию.