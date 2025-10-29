Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что проект TRIPP, представляющий собой 42-километровый участок Зангезурского коридора, проходящий по территории Армении, имеет ключевое значение для укрепления мира и стабильности в регионе.

Об этом он сообщил на встрече с представителями международных СМИ и экспертами аналитических центров, посвящённой вопросам региональной безопасности.

Григорян напомнил о достигнутых 8 августа в Вашингтоне договорённостях между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что реализация проекта TRIPP станет важным фактором для укрепления стабильности и доверия в регионе Южного Кавказа.