Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Султанат Оман провёл встречу с председателем Государственного совета Омана шейхом Абдулмаликом Аль Халили, сообщает МИД Азербайджана.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием дружественных и основанных на взаимоуважении отношений между Азербайджаном и Оманом, отметив потенциал для их дальнейшего расширения. Обсуждались перспективы сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено развитию межпарламентских связей. Стороны подчеркнули, что создание Групп дружбы в парламентах обеих стран стало важным шагом на пути укрепления политического и гуманитарного партнёрства.

Была отмечена важная роль двусторонних политических контактов в развитии азербайджано-оманских отношений. Особо подчеркнуто, что открытие посольства Азербайджана в Омане создаёт новые возможности для углубления взаимодействия и наращивания сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов также отметил значимость предстоящих в Баку международных мероприятий — саммита Организации исламского сотрудничества 2026 года и 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13). По его словам, эти события откроют новые перспективы для диалога, солидарности и устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.