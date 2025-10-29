Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 29 октября встретилась с председателем Палаты Представителей Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода, находящимся с визитом в Азербайджан для участия в Международной Парламентской Конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции страны.

Гафарова поздравила Идизода с избранием на пост председателя Палаты Представителей и выразила признательность за участие Таджикистана в конференции на высоком уровне.

Собеседники отметили, что народы Азербайджана и Таджикистана объединяют общие культурные и духовные ценности, подчеркнув важность дальнейшего развития этих связей. В ходе встречи было отмечено, что двусторонние отношения достигли уровня стратегического партнёрства, основанного на взаимопонимании, чему в значительной степени способствовали главы государств и поддержка народов обеих стран.

Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем парламентских контактов. Идизода поздравил с парафированием мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а Гафарова подчеркнула значение как проведённых в Вашингтоне переговоров, так и процесса нормализации в целом.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам взаимного интереса, способствующий развитию сотрудничества между странами.