Посольство Азербайджана в Сербии и дипломатическое представительство в Монтенегро внимательно отслеживают сообщения о беспорядках в столице Монтенегро, Подгорице, в ходе которых были задержаны несколько граждан и гражданин Азербайджана.

В дипломатическом представительстве отметили, что ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Монтенегро по поводу задержанного гражданина, и ситуация контролируется через дипломатические каналы.

Гражданам Азербайджана в Монтенегро рекомендовано воздерживаться от участия в массовых акциях, строго соблюдать требования местного законодательства и при необходимости незамедлительно обращаться в посольство или дипломатическое представительство.