Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что реализация проекта TRIPP («Маршрут Трампа» ради международного мира и процветания»), предусматривающего строительство 42-километрового участка Зангезурского коридора по территории страны, создаст возможности для прокладки трубопроводов, линий электропередачи и коммуникационных сетей, которые свяжут Армению, Азербайджан и соседние государства.

По словам Симоняна, проект направлен не только на развитие железнодорожного сообщения, но и на создание современной транспортной и энергетической инфраструктуры, что, по его мнению, укрепит сотрудничество между странами региона.