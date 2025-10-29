Исполнительная власть города Баку прокомментировала распространившиеся в СМИ сообщения о якобы ведущемся сносе исторических зданий на территории бывшей «Советской».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ни одно здание, официально внесённое в государственный реестр исторических памятников, а также другие здания, имеющие историческую ценность, сноситься не будут.

В настоящее время, по данным мэрии, сносятся только аварийные постройки, срок эксплуатации которых истёк.

«Что касается дома по адресу ул. Мирзы Фатали, 31, то демонтаж проводится не самого здания, а расположенного рядом аварийного строения. После завершения работ здание на ул. Мирзы Фатали, 31 будет капитально отреставрировано», — отметили в пресс-службе.