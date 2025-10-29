Любой исход предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет выгоден Пекину, считают в американском телеканале CNN.

Телеканал отмечает, что пока неизвестно, на какие уступки пойдут стороны во время первой личной встречи лидеров с начала второго срока Трампа. При этом CNN подчеркивает, что сам факт встречи уже означает «новую реальность» в отношениях между Китаем и США. По мнению экспертов канала, КНР «не заставить угрозами слушаться [воли США]».

CNN также считает, что встреча позволит Си Цзиньпину продемонстрировать, что Китай занимает на мировой арене равное положение с Соединенными Штатами. Телеканал напоминает, что торговая война, начатая Трампом, вынудила многие страны идти на уступки США, в то время как Китай ответил контрмерами, что в итоге привело к переговорам о перемирии между двумя странами.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина запланированы на 30 октября в Пусане.