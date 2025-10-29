В Азербайджане за последнее время участились случаи попыток несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей WhatsApp через подозрительные ссылки, отправленные с неизвестных или подделанных номеров.

Как сообщает Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта, кибермошенники используют этот метод, чтобы получить коды подтверждения (OTP), отправленные пользователям по SMS. Если эти коды оказываются в руках злоумышленников, они получают доступ к чужим WhatsApp-аккаунтам. Затем мошенники рассылают сообщения от имени владельца его знакомым, пытаясь завладеть их деньгами и личными данными.

Служба электронной безопасности призвала граждан быть бдительными и соблюдать меры защиты:

Не открывайте ссылки, полученные с незнакомых номеров.

Загружайте приложения только из официальных источников.

Никогда не делитесь OTP или кодами подтверждения.

Активируйте двухэтапную аутентификацию в настройках приложения.

При столкновении с подозрительной активностью — обращайтесь в службу поддержки WhatsApp.

Ограничьте видимость своих данных профиля (фото, статус, «был(а) в сети» и др.) только для контактов.

Информируйте своих близких, особенно пожилых людей, о подобных схемах мошенничества.