Задержаны лица, обманывавшие граждан обещаниями трудоустройства за границей.

Как сообщает Министерство внутренних дел, сотрудники 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции задержали 26-летнего Юсифа Абдуллаева и 24-летнего Эмиля Малаева, подозреваемых в мошенничестве под предлогом трудоустройства за рубежом.

Следствием установлено, что задержанные арендовали офис в одном из торговых центров, расположенных на территории Насиминского района, и начали размещать объявления о трудоустройстве за границей. Они обещали потерпевшим работу в Объединённых Арабских Эмиратах, Канаде и европейских странах, вводя людей в заблуждение.

Ю. Абдуллаев и Э. Малаев таким образом завладели денежными средствами более чем 20 потерпевших.

По фактам возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, расследование продолжается.

Также стало известно, что 18 октября Юсиф Абдуллаев принял участие в программе «Шоу миллионов» и стал обладателем денежного приза в размере 8000 манатов.



