Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтийским морем, пишет газета Rzeczpospolita.

«28 октября 2025 года дежурная пара истребителей МиГ-29 польских ВВС успешно осуществила перехват, визуальную идентификацию и сопровождение самолета, находившегося в зоне ответственности Польши над Балтийским морем», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В польском командовании также заявили, что самолет выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером.