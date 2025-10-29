Агентство пищевой безопасности провело проверки в Лянкяране, в результате чего в винном доме Орхана Бахшизаде были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов.

Так, на витрине объекта были обнаружены водочные изделия под товарными знаками «Имперская», «Тигода», «Столовая», «Русский Дозор», «Российская Корона», не имеющие маркировки на азербайджанском языке и информации о производителе. По данному факту в отношении владельца был составлен административный протокол, продажа продукции была ограничена, а образцы направлены в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности.